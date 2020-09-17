السعودية اليوم/ بلدية الجبيل تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية بالمحافظة



الجبيل 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

كثفت بلدية محافظة الجبيل، حملاتها الرقابية الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية بالمحافظة، للتأكد من التزامها بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية والأنظمة والقوانين التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، تحقيقاً للبيئة الآمنة للمواطنين والمقيمين .

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن هذه الحملات أسفرت عن إغلاق 22 منشأة تجارية وغذائية وإشعار 34 منشأة مخالفة، ومصادرة 450 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه و 220 كيلوجرام لحم غير صالح للاستهلاك الآدمي، وإغلاق صالون حلاقة مغاسل الملابس غير ملتزم بالبروتوكولات الوقائية لمكافحة فيروس

وأكد المهندس الدويش حرص البلدية على السلامة العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، داعياً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عند رصد أي مخالفة بالتواصل مع مركز (940).

// انتهى //

22:42ت م

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الجبيل 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسكثفت بلدية محافظة الجبيل، حملاتها الرقابية الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية بالمحافظة، للتأكد من التزامها بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية والأنظمة والقوانين التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، تحقيقاً للبيئة الآمنة للمواطنين والمقيمين .وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش، أن هذه الحملات أسفرت عن إغلاق 22 منشأة تجارية وغذائية وإشعار 34 منشأة مخالفة، ومصادرة 450 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه و 220 كيلوجرام لحم غير صالح للاستهلاك الآدمي، وإغلاق صالون حلاقة مغاسل الملابس غير ملتزم بالبروتوكولات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وضبطت ثلاثة عمال يحملون شهادات صحية منتهية، وإزالة لوحات إعلانية مُخالفة بعدة مواقع بنطاق البلدية.وأكد المهندس الدويش حرص البلدية على السلامة العامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، داعياً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عند رصد أي مخالفة بالتواصل مع مركز (940).// انتهى //22:42ت م0219

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