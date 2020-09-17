السعودية اليوم / مشروع قياس رضا الحجاج والمعتمرين في مرحلته الثانية يستهدف "الحج الاستثنائي"



مكة المكرمة ٢٩ محرم ١٤٤٢ الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠م واس

اطَّلع معالي رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم على المرحلة الثانية لمشروع قياس رضا الحاج والمعتمر الذي تنفذه جامعات المنطقة الغربية بتوجيه وإشراف مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الدكتور باسم قاضي والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور ذياب المالكي.

وقدَّم الدكتور المالكي شرحًا مفصلًا عن المرحلة الثانية للمشروع والمنهجية العلمية لقياس مستوى رضا ضيوف الرحمن في الحج الاستثنائيِّ للعام المنصرم 1441هـ، بصياغة مختلفة في إعداد المقاييس والمنهجية وجمع البيانات اللازمة بصورة أخرى متوائمة مع الأوضاع التي شهدها الموسم نتيجة جائحة

وكرَّم معالي رئيس الجامعة ممثلي الجامعات المشاركة في تنفيذ المشروع: الدكتور عصام الفيلالي من جامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور حاتم بخاري من جامعة جدة، وجامعة الطائف ممثَّلةً في الدكتورة رنا زيني؛ مثمِّنًا معاليه جهودهم المبذولة وتعاونهم المثمر لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإسهاماتهم في صياغة مؤشرات قياس الرضا للارتقاء بقطاع الحج والعمرة وتطوير الأنظمة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

21:55ت م

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مكة المكرمة ٢٩ محرم ١٤٤٢ الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠م واساطَّلع معالي رئيس جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم على المرحلة الثانية لمشروع قياس رضا الحاج والمعتمر الذي تنفذه جامعات المنطقة الغربية بتوجيه وإشراف مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة، وذلك بحضور عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الدكتور باسم قاضي والمدير التنفيذي للمشروع الدكتور ذياب المالكي.وقدَّم الدكتور المالكي شرحًا مفصلًا عن المرحلة الثانية للمشروع والمنهجية العلمية لقياس مستوى رضا ضيوف الرحمن في الحج الاستثنائيِّ للعام المنصرم 1441هـ، بصياغة مختلفة في إعداد المقاييس والمنهجية وجمع البيانات اللازمة بصورة أخرى متوائمة مع الأوضاع التي شهدها الموسم نتيجة جائحة كورونا ، والاتفاقات الصحية والخطط الوقائية التي اتخذتها الجهات المشاركة في أعمال الحج، مؤكدًا على اختلاف مقاييس المشروع في تقرير المرحلة الأولى باعتباره ضمن نطاق الوضع الاعتياديِّ للحج والعمرة وفي صورته الطبيعية.وكرَّم معالي رئيس الجامعة ممثلي الجامعات المشاركة في تنفيذ المشروع: الدكتور عصام الفيلالي من جامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور حاتم بخاري من جامعة جدة، وجامعة الطائف ممثَّلةً في الدكتورة رنا زيني؛ مثمِّنًا معاليه جهودهم المبذولة وتعاونهم المثمر لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإسهاماتهم في صياغة مؤشرات قياس الرضا للارتقاء بقطاع الحج والعمرة وتطوير الأنظمة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //21:55ت م0212

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