السعودية اليوم / بلدية شعبة نصاب بالحدود الشمالية تنفذ عدداً من الأعمال الخدمية التطويرية



رفحاء 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

تقوم بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية بتأهيل وتطوير عدد من المشروعات التنموية والتحسينية، وتشمل مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بمخطط الربيع، وإزالة الأنقاض والمخلفات، بالإضافة لتأهيل الشوارع والأرصفة داخل الأحياء، والتحسين والتجميل للحدائق وتعشيب الجزر الوسطية، والتي ستسهم في تطوير مركز شعبة نصاب، وبالتزامن مع ذلك تقوم إدارة ‫النظافة‬ بالأعمال اليومية لـمعالجة التشوه البصري‬ والعمل على تحسين المشهد العام‬.

// انتهى //

21:25ت م

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