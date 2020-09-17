السعودية اليوم / تعليم سراة عبيدة يعتمد خطة الاحتفاء باليوم الوطني "90"



ظهران الجنوب 29محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة برنامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ «90»، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «همة حتى القمة» وينفذ عن بُعد على مستوى مكتب التعليم بالفرشة ومدارس المحافظة للبنين والبنات.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم, وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وربطهم بماضيهم العريق والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، بما يعكس الصورة الجميلة والمشرقة لـلسعودية العظمى ودورها الريادي على مستوى العالم في شتى المجالات.

بدوره أوضح مدير النشاط الطلابي بالإدارة محمد بن دغش أنه وُجهت جميع المدارس بنين وبنات للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية ورفع التقارير اللازمة والعمل على إبرازها بالشكل المميز مع تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورنا.

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21:25ت م

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