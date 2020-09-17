اجتماعي / بلدية القريات " تبدأ بتنفيذ جدارية بمناسبة اليوم الوطني 90 بطول 120 متراً



سكاكا 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

بدأت بلدية محافظة القريات بالتعاون مع الجمعية

وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري: "أهمية المشاركة المجتمعية، وتعزيز خدمة المجتمع، تحقيقاً لتوجهات ولاة الأمر، لافتاً إلى أن «هذه المبادرة المجتمعية النوعية تأتي مواكبة لحزمة من الفعاليات التي تنفذها البلدية للاحتفال باليوم الوطني التسعين .

وأضاف أن الجدارية بطول 120 متراً, ويشارك فيها عدة فنانين وفنانات تشكيلين من أبناء المحافظة في المركز الحضاري مع الأخذ بجميع الاحتياطات الخاصة «بكوفيد – 19».

وأكد أن هذه الجدارية الوطنية سوف تحتوي على أعمال فنية وطنية لفنانين وفنانات من أبناء المحافظة، ومشاعر فرح وفخر يعبرون بها المواطنون، تعزز روح الانتماء لهذا الوطن الشامخ منذ تأسيسه وتوحيده، وصولاً لهذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

21:25ت م

0202



سكاكا 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسبدأت بلدية محافظة القريات بالتعاون مع الجمعية السعودية للفنون التشكلية وبالشراكة مع لجنة الثقافة والفنون بالقريات بتنفيذ جدارية وطنية، تتضمن صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله -، وشعار اليوم الوطني، وعبارات وطنية وفق هوية اليوم الوطني الـ 90.وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري: "أهمية المشاركة المجتمعية، وتعزيز خدمة المجتمع، تحقيقاً لتوجهات ولاة الأمر، لافتاً إلى أن «هذه المبادرة المجتمعية النوعية تأتي مواكبة لحزمة من الفعاليات التي تنفذها البلدية للاحتفال باليوم الوطني التسعين .وأضاف أن الجدارية بطول 120 متراً, ويشارك فيها عدة فنانين وفنانات تشكيلين من أبناء المحافظة في المركز الحضاري مع الأخذ بجميع الاحتياطات الخاصة «بكوفيد – 19».وأكد أن هذه الجدارية الوطنية سوف تحتوي على أعمال فنية وطنية لفنانين وفنانات من أبناء المحافظة، ومشاعر فرح وفخر يعبرون بها المواطنون، تعزز روح الانتماء لهذا الوطن الشامخ منذ تأسيسه وتوحيده، وصولاً لهذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //21:25ت م0202

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / بلدية القريات " تبدأ بتنفيذ جدارية بمناسبة اليوم الوطني 90 بطول 120 متراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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