السعودية اليوم / شركات الطاقة الأمريكية تقيّم أضرار الإعصار وتبدأ في إعادة التشغيل



واشنطن 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

بدأ منتجو الطاقة في الولايات المتحدة اليوم إزالة الأنقاض الناتجة عن إعصار "سالي"، واستئناف عمليات خليج المكسيك الخاملة، بعد إغلاقها لمدة خمسة أيام بسبب الإعصار.

وأوضحت وزارة الطاقة الأميركية، أن الأطقم عادت إلى ما لا يقل عن 30 منصة نفط وغاز طبيعي بحرية في الولايات المتحدة، حيث أعاد ميناء لويزيانا البحري للنفط فتح محطته البحرية، بعد تعليق العمليات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان إعصار "سالي" قد أغلق 508.000 برميل يوميًا من إنتاج النفط و 805 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أكثر من ربع إنتاج الولايات المتحدة من خليج المكسيك، وأوقف صادرات البتروكيماويات على طول ساحل الخليج الأمريكي.

كما توقف بسبب الإعصار، حوالي 1.1 مليون برميل يوميًا من طاقة التكرير الأمريكية عن العمل يوم الأربعاء، بما في ذلك مرفقان قيد الإصلاح منذ إعصار "لورا"، وثالث توقف بسبب ضعف الطلب بسبب جائحة كوفيد -19.

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