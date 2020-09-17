السعودية اليوم / المركز الأمريكي للأعاصير يحذّر من احتمالية ارتفاع حدّة إعصار "تيدي"



واشنطن 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير اليوم، تحوّل إعصار "تيدي" إلى إعصار من الفئة الثانية، مع رياح مستدامة بلغت سرعتها 169 كيلومترًا في الساعة.

وأفاد المركز بأن العاصفة ضربت المحيط الأطلسي على بعد حوالي ألف كيلومتر شرق وشمال شرق البحر الكاريبي، مشيراً إلى أن الإعصار يتحرك باتجاه الشمال الغربي، وهو الاتجاه العام المتوقع أن يستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما حذّر المركز من احتمالية زيادة حدّة الإعصار في الأيام القليلة المقبلة.

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19:54ت م

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