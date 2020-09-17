شكرا لقرائتكم وزير الخارجية يستعرض أعمال مجموعة العشرين مع نظيره الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-17 وزير الخارجية يستعرض أعمال مجموعة العشرين مع نظيره الفرنسي متابعات الخليج 365 - واس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم بمعالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان. Advertisements وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات ، إضافة لاستعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والتطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

المزيد شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستعرض أعمال مجموعة العشرين مع نظيره الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.