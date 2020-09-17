الجوازات: إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين مؤقتًا

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات، مساء اليوم الخميس، بأنه تم مؤقتًا إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر منصة أبشر.

وقالت الجوازات، في بيان لها: “ضمن جهودنا لتطوير خدماتنا الإلكترونية، نفيدكم بأنه تم مؤقتًا إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر منصة أبشر”.

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وأضافت المديرية العامة للجوازات، أنه سيتم إعادة تفعيل الخدمة مجددًا خلال الأيام القادمة.

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