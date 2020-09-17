- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الجوازات: إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين مؤقتًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجوازات: إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين مؤقتًا
عبر منصة أبشر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المديرية العامة للجوازات، مساء اليوم الخميس، بأنه تم مؤقتًا إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر منصة أبشر.
وقالت الجوازات، في بيان لها: “ضمن جهودنا لتطوير خدماتنا الإلكترونية، نفيدكم بأنه تم مؤقتًا إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين من المواطنين عبر منصة أبشر”.
وأضافت المديرية العامة للجوازات، أنه سيتم إعادة تفعيل الخدمة مجددًا خلال الأيام القادمة.
المزيد
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات: إيقاف خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين مؤقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.