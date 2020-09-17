التعليم تحدد فترة التقاعد المبكر ونقل الخدمات والإعارة

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وزارة التعليم فترة إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) ونقل الخدمات والإعارة وترك العمل لشاغلي الوظائف التعليمية (ما بين ١٤٤٢/٢/٣هـ حتى تاريخ ١٤٤٢/٥/١٦هـ).

وقالت وزارة التعليم في تعميم لها: “يعتمد التقيد بفترة تقديم موحدة ما بين 3/2/1442هـ حتى تاريخ 16/5/1442هـ من العام الدراسي 1442هـ مع الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، وبالقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الوارد بالقرار الوزاري رقم 31780198 وتاريخ 9/7/1431هـ ورقم 31750398 وتاريخ 9/7/1431هـ”.

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كما أكدت على عدم استقبال أو رفع طلبات نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية جهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام)، نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية خاصة ورقيًا، والتقديم من خلال نظام فارس في إدارات التعليم وجهاز الوزارة، خلال الفترة المحددة أعلاه ورفع المسوغات المطلوبة عبر نظام فارس.



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