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حذر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" كريستوفر راي، اليوم (الخميس)، من أن روسيا تعمل على التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، بسيل من المعلومات المضللة، التي تخص المرشح الديمقراطي جو بايدن، إلى جانب زعزعة ثقة الأمريكيين في العملية الانتخابية.
وذكر "راي" أمام لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الديمقراطيون؛ أن أكثر ما يقلقه هو التركيز المستمر على نشر المعلومات المضللة.
وأضاف أنه يخشى من أنها قد تقوض الثقة في نتيجة انتخابات عام 2020، وفقاً لـ"رويترز".
وتأتي شهادة "راي" بعد تحذير أصدره مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس في الولايات المتحدة في السابع من أغسطس (آب) من أن دولًا مثل روسيا والصين وإيران تعمل على التدخل في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية روسيا
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 09:49 PM
"راي" يخشى من تقويض ثقة الأمريكيين
حذر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" كريستوفر راي، اليوم (الخميس)، من أن روسيا تعمل على التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، بسيل من المعلومات المضللة، التي تخص المرشح الديمقراطي جو بايدن، إلى جانب زعزعة ثقة الأمريكيين في العملية الانتخابية.
وذكر "راي" أمام لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الديمقراطيون؛ أن أكثر ما يقلقه هو التركيز المستمر على نشر المعلومات المضللة.
وأضاف أنه يخشى من أنها قد تقوض الثقة في نتيجة انتخابات عام 2020، وفقاً لـ"رويترز".
وتأتي شهادة "راي" بعد تحذير أصدره مدير المركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس في الولايات المتحدة في السابع من أغسطس (آب) من أن دولًا مثل روسيا والصين وإيران تعمل على التدخل في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
، "إف بي آي": روسيا تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسيل من الأكاذيب ،
المصدر : الخليج 365
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