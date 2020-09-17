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صنفت تونس اليوم (الخميس) جميع محافظاتها الـ 24، في القائمة الحمراء لانتشار فيروس كورونا المستجد؛ بتسجيل كل منها معدل يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن.
وبيّن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أن حصيلة الوفيات بلغت إلى اليوم 129 حالة من مجموع 8100 إصابة مكتشفة مقابل شفاء 2309 آخرين.فيروس كورونا الجديد
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 09:49 PM
إجمالي الإصابات بلغ 8.100تونس تدرج كل محافظاتها ضمن القائمة الحمراء لانتشار "كورونا"
صنفت تونس اليوم (الخميس) جميع محافظاتها الـ 24، في القائمة الحمراء لانتشار فيروس كورونا المستجد؛ بتسجيل كل منها معدل يفوق 10 إصابات على كل مائة ألف ساكن.
وبيّن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، أن حصيلة الوفيات بلغت إلى اليوم 129 حالة من مجموع 8100 إصابة مكتشفة مقابل شفاء 2309 آخرين.
، تونس تدرج كل محافظاتها ضمن القائمة الحمراء لانتشار "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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