، لبنان.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 27.678 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 685 حالة جديدة

سجّل لبنان 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 27.678 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 263 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 10.217.فيروس كورونا الجديد