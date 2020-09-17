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سجّل لبنان 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 27.678 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 263 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 10.217.فيروس كورونا الجديد
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 09:49 PM
تسجيل 685 حالة جديدةلبنان.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 27.678
سجّل لبنان 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد إلى 27.678 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 263 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 10.217.
، لبنان.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 27.678 ،
المصدر : الخليج 365
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