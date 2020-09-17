محمد بن مسعود - الدمام - رجال الأمن حرروا مخالفات بحق المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية على سوق بني مالك الشعبي ومجمع الورش في بني مالك بجنوب محافظة جدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، وتكدس العمالة داخل السيارات. وقد حُررت مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التعليمات. Advertisements فيروس فيروس كورونا الجديد شرطة مكة المكرمة 17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 09:49 PM رجال الأمن حرروا مخالفات بحق المخالفين غير الملتزمين بالتعليمات جدة.. جولات ميدانية على سوق وورش بني مالك لتطبيق الحد من التجمعات جدة.. جولات ميدانية على سوق وورش بني مالك لتطبيق الحد من التجمعات نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية على سوق بني مالك الشعبي ومجمع الورش في بني مالك بجنوب محافظة جدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، وتكدس العمالة داخل السيارات. وقد حُررت مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التعليمات. الكلمات المفتاحية ، جدة.. جولات ميدانية على سوق وورش بني مالك لتطبيق الحد من التجمعات ،

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