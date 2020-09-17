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ذكر بيان نشره موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم (الخميس)، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤولية الجماعة التابعة له في غرب أفريقيا عن قتل ستة من موظفي الإغاثة الفرنسيين ومرشدهم النيجيري وسائقهم.
وأضاف البيان أن عملية القتل جرت في محمية طبيعية للزراف في النيجر في التاسع من أغسطس (آب)، وفقاً لـ "رويترز".تنظيم داعش الإرهابي
"داعش" يقتل 6 موظفين إغاثة فرنسيين في النيجرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-17
ذكر بيان نشره موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم (الخميس)، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤولية الجماعة التابعة له في غرب أفريقيا عن قتل ستة من موظفي الإغاثة الفرنسيين ومرشدهم النيجيري وسائقهم.
وأضاف البيان أن عملية القتل جرت في محمية طبيعية للزراف في النيجر في التاسع من أغسطس (آب)، وفقاً لـ "رويترز".
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:24 PM
التنظيم نفذ الجريمة في محمية طبيعية للزراف
ذكر بيان نشره موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم (الخميس)، أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤولية الجماعة التابعة له في غرب أفريقيا عن قتل ستة من موظفي الإغاثة الفرنسيين ومرشدهم النيجيري وسائقهم.
وأضاف البيان أن عملية القتل جرت في محمية طبيعية للزراف في النيجر في التاسع من أغسطس (آب)، وفقاً لـ "رويترز".
، "داعش" يقتل 6 موظفين إغاثة فرنسيين في النيجر ،
المصدر : الخليج 365
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