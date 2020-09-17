، "جوجل" ترفع عدد المشاركين في خدمة "الاجتماعات" الخاصة بها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - رفعت شركة "جوجل" عدد المشاركين في خدمة الاجتماعات الخاصة بها، المعروفة باسم "جوجل ميتس".
وأوضح التقرير المنشور في موقع "تايمز نيوز ناو" أنه تم رفع عدد المشاركين في "جوجل ميتس" لتصل إلى 49 مشاركًا دفعة واحدة.
كما يظهر في تحديث خدمة اجتماعات "جوجل" ميزة "تعتيم الخلفية" لإمكانية ظهور المشاركين في الاجتماع بصورة احترافية، من دون ظهور أي تشويش في الأماكن الموجودين فيها، وتطمس البيئة المحيطة بالمستخدم بذكاء مع إبقاء المستخدم واضحًا ومركزًا.
وأضافت جوجل إمكانية رؤية المشاركين في الاجتماعات أنفسهم في وقت المكالمة، والتي ستظهر في الزاوية العلوية اليسرى.
وتسعى جوجل من خلال تلك الخدمة لجعل ميزة "الاجتماعات الافتراضية" أشبه بصورة كبيرة بالاجتماعات الواقعية الحقيقية.
"جوجل" ترفع عدد المشاركين في خدمة "الاجتماعات" الخاصة بهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-17
رفعت شركة "جوجل" عدد المشاركين في خدمة الاجتماعات الخاصة بها، المعروفة باسم "جوجل ميتس".
وأوضح التقرير المنشور في موقع "تايمز نيوز ناو" أنه تم رفع عدد المشاركين في "جوجل ميتس" لتصل إلى 49 مشاركًا دفعة واحدة.
كما يظهر في تحديث خدمة اجتماعات "جوجل" ميزة "تعتيم الخلفية" لإمكانية ظهور المشاركين في الاجتماع بصورة احترافية، من دون ظهور أي تشويش في الأماكن الموجودين فيها، وتطمس البيئة المحيطة بالمستخدم بذكاء مع إبقاء المستخدم واضحًا ومركزًا.
وأضافت جوجل إمكانية رؤية المشاركين في الاجتماعات أنفسهم في وقت المكالمة، والتي ستظهر في الزاوية العلوية اليسرى.
وتسعى جوجل من خلال تلك الخدمة لجعل ميزة "الاجتماعات الافتراضية" أشبه بصورة كبيرة بالاجتماعات الواقعية الحقيقية.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
06:11 PM
رفعت شركة "جوجل" عدد المشاركين في خدمة الاجتماعات الخاصة بها، المعروفة باسم "جوجل ميتس".
وأوضح التقرير المنشور في موقع "تايمز نيوز ناو" أنه تم رفع عدد المشاركين في "جوجل ميتس" لتصل إلى 49 مشاركًا دفعة واحدة.
كما يظهر في تحديث خدمة اجتماعات "جوجل" ميزة "تعتيم الخلفية" لإمكانية ظهور المشاركين في الاجتماع بصورة احترافية، من دون ظهور أي تشويش في الأماكن الموجودين فيها، وتطمس البيئة المحيطة بالمستخدم بذكاء مع إبقاء المستخدم واضحًا ومركزًا.
وأضافت جوجل إمكانية رؤية المشاركين في الاجتماعات أنفسهم في وقت المكالمة، والتي ستظهر في الزاوية العلوية اليسرى.
وتسعى جوجل من خلال تلك الخدمة لجعل ميزة "الاجتماعات الافتراضية" أشبه بصورة كبيرة بالاجتماعات الواقعية الحقيقية.
، "جوجل" ترفع عدد المشاركين في خدمة "الاجتماعات" الخاصة بها ،
المصدر : الخليج 365
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