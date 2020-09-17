، "كورونا" كبّد كرة القدم العالمية خسائر بقيمة 11 مليار دولار ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تسببت جائحة كورونا في خسائر مادية هائلة لكرة القدم عبر العالم، قدرها الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" الأكثر الشعبية في المعمورة بـ11 مليار دولار.
وتسببت الجائحة حتى الآن في تقدم أكثر من 150 اتحادًا محليًّا بطلب مساعدة من صندوق الإغاثة الذي أنشأه الاتحاد الدولي والبالغة قيمته 1,5 مليار دولار، وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).
وبين رئيس اللجنة التوجيهية لفيروس كورونا في "الفيفا" الفنلندي أولي رين، أن الخسائر ناجمة عن إلغاء أو إرجاء المباريات والبطولات، والملاعب الخالية من الجماهير، وفقدان عائدات حقوق البث التلفزيوني.
وأضاف أن مقدار الخسائر ضخم ويغطي اقتصاد كرة القدم بالكامل، بما في ذلك جميع أكاديميات الشباب.
ويحق لكل اتحاد وطني أن يطلب من "الفيفا" مبلغًا قدره مليون دولار (مليونان للاتحادات القارية) بالإضافة إلى 500 ألف دولار لكرة القدم النسائية، كما أن القروض متاحة للاتحادات الوطنية بقيمة أقصاها خمسة ملايين دولار (أربعة ملايين دولار للاتحادات القارية).فيروس كورونا الجديد
"كورونا" كبّد كرة القدم العالمية خسائر بقيمة 11 مليار دولارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-17
تسببت جائحة كورونا في خسائر مادية هائلة لكرة القدم عبر العالم، قدرها الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" الأكثر الشعبية في المعمورة بـ11 مليار دولار.
وتسببت الجائحة حتى الآن في تقدم أكثر من 150 اتحادًا محليًّا بطلب مساعدة من صندوق الإغاثة الذي أنشأه الاتحاد الدولي والبالغة قيمته 1,5 مليار دولار، وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).
وبين رئيس اللجنة التوجيهية لفيروس كورونا في "الفيفا" الفنلندي أولي رين، أن الخسائر ناجمة عن إلغاء أو إرجاء المباريات والبطولات، والملاعب الخالية من الجماهير، وفقدان عائدات حقوق البث التلفزيوني.
وأضاف أن مقدار الخسائر ضخم ويغطي اقتصاد كرة القدم بالكامل، بما في ذلك جميع أكاديميات الشباب.
ويحق لكل اتحاد وطني أن يطلب من "الفيفا" مبلغًا قدره مليون دولار (مليونان للاتحادات القارية) بالإضافة إلى 500 ألف دولار لكرة القدم النسائية، كما أن القروض متاحة للاتحادات الوطنية بقيمة أقصاها خمسة ملايين دولار (أربعة ملايين دولار للاتحادات القارية).
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
09:00 PM
ألغى مباريات وبطولات وعائدات بث تلفزيوني
تسببت جائحة كورونا في خسائر مادية هائلة لكرة القدم عبر العالم، قدرها الاتحاد الدولي للعبة "الفيفا" الأكثر الشعبية في المعمورة بـ11 مليار دولار.
وتسببت الجائحة حتى الآن في تقدم أكثر من 150 اتحادًا محليًّا بطلب مساعدة من صندوق الإغاثة الذي أنشأه الاتحاد الدولي والبالغة قيمته 1,5 مليار دولار، وفقاً لما أوردت "فرانس 24" اليوم (الخميس).
وبين رئيس اللجنة التوجيهية لفيروس كورونا في "الفيفا" الفنلندي أولي رين، أن الخسائر ناجمة عن إلغاء أو إرجاء المباريات والبطولات، والملاعب الخالية من الجماهير، وفقدان عائدات حقوق البث التلفزيوني.
وأضاف أن مقدار الخسائر ضخم ويغطي اقتصاد كرة القدم بالكامل، بما في ذلك جميع أكاديميات الشباب.
ويحق لكل اتحاد وطني أن يطلب من "الفيفا" مبلغًا قدره مليون دولار (مليونان للاتحادات القارية) بالإضافة إلى 500 ألف دولار لكرة القدم النسائية، كما أن القروض متاحة للاتحادات الوطنية بقيمة أقصاها خمسة ملايين دولار (أربعة ملايين دولار للاتحادات القارية).
، "كورونا" كبّد كرة القدم العالمية خسائر بقيمة 11 مليار دولار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" كبّد كرة القدم العالمية خسائر بقيمة 11 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.