شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يتفاعل مع فيديو مركبات مخالفة ويضبط قائدهم والان نبدء بالتفاصيل

تفاعل المرور السعودي مع فيديو نشره أحد المغردين في جدة حول 3 تريلات تعكس الشارع ، وقال المرور السعودي :"نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائدي المركبات المخالفة، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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