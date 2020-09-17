فيديو.. الفرق بين كميات السكر في المنتجات الغذائية

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الغذاء والدواء الفرق بين كميات السكر “قليل السكر، وسكر أقل، وخالٍ من السكر، وبدون سكر مضاف”، المدونة على عبوات المشروبات والأغذية في المتاجر.

وقالت الهيئة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، إن قليل السكر تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن 5 جرامات لكل 100 جرام في الأغذية الصلبة و2.5 ملي جرام لكل 100 ملي جرام في الأغذية السائلة.

Advertisements

بينما تعني “سكر أقل أن المنتج قليل السكر، لكنه أقل بنسبة 30 % عن محتواه في منتج مشابه، خالٍ من السكر تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن نصف جرام لكل مائة جرام في الأغذية الصلبة ونصف ملي جرام لكل مائة ملي جرام في الأغذية السائلة”.

وتابعت هيئة الغذاء والدواء أن عبارة بدون سكر مضاف تعني أنه لم تتم إضافة سكر للمنتج الغذائي، ولكنه قد يحتوي بطبيعته على السكر.



المزيد

شارك الخبر







