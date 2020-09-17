متحدث التجارة : عقوبات على مخالفي الإعلانات التجارية عبر وسائل التواصل

2020-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد متحدث التجارة التأكيد على أهمية التقيد بقواعد نظام التجارة الإلكترونية عند بث الإعلانات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية.

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وقال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إنه من أجل حماية المستهلك من التضليل يجب على كل من يُعلن من أفراد أو منشآت في أي وسيلة إلكترونية، مثل “سناب شات، تويتر، فيسبوك، إنستجرام، وغيرها “، أن يوضح أنه ” إعلان تجاري”.

وأضاف أن نظام التجارة الإلكترونية ينص على ذلك، ويعاقب المخالف.



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