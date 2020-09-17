شكرا لقرائتكم خبر انتهاء أعمال حفر أطول خط نقل مياه في العالم بجبال السروات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله العبدالكريم، بحضور محافظ الطائف سعد الميموني، أعمال انتهاء حفر نفق في عمق جبال السروات الأكثر وعورة، بطول 12.5 كلم، وبسرعة قياسية بلغت ذروتها 60.3 م في اليوم، حيث تم إنجاز الحفر قبل الموعد المحدد رغم صعوبة التضاريس وتداعيات جائحة كورونا

كما تفقد العبد الكريم ما أنجز في محطات الضخ ومشروع نظام نقل مياه عرفات - الطائف، الجاري تنفيذه من قبل المؤسسة، والذي يأتي ضمن خططها التنموية لتعزيز الأمن المائي وتلبية الاحتياج في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

واطلع على تفاصيل المراحل المنجزة من المشروع الذي يستهدف نقل المياه المحلاة من خزانات المؤسسة الواقعة في عرفات إلى الخزانات الاستراتيجية في الطائف، لتغطية احتياجات المحافظة وقراها الجنوبية وصولا إلى منطقة الباحة، متفقدا سير أعمال مشروع الخزن الاستراتيجي بمحافظة الطائف، والذي يضم 9 خزانات بسعة 1.530 مليون م3 من المياه المحلاة لجميع الخزانات، إضافة إلى محطة الضخ التابعة لمشروع نظام نقل مياه الطائف - تربة - رنية - الخرمة.

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وعملت المؤسسة مع مقاوليها لكامل المنظومة من خطوط نقل وضخ وخزن على إنهاء أعمالهم قبل الموعد التعاقدي، وذلك لتتمكن المؤسسة من تسريع زيادة الإمداد لمحافظة الطائف وصولا إلى الباحة في الربع الثالث من 2021م .

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود جميع العاملين بمختلف المشاريع وتفانيهم في الفترة الماضية، مبديا اعتزازه بإمكانات المؤسسة العالية وكفاءاتها الوطنية المؤهلة، وتمكنهم من مواصلة المشاريع رغم التحديات التي واجهتهم أخيرا. وشدد على بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وإنجاز المشاريع لتلبية الاحتياج ومواكبة التنمية الشاملة، لافتا إلى أن هذه التحديات أكدت على إمكانات «التحلية» العالية بصفتها كيانا صناعيا رائدا، وقدرات كفاءاتها الوطنية التي تعمل بكل اقتدار ومسؤولية.

عن المشروع:

يمتد النفق الذي يحتضن أطول خط نقل مياه في العالم بقطر 8.4 م

من أسفل جبل الكر وصولا إلى الطريق الدائري في الطائف

آلة الحفر العملاقة: