لقاء عن فرص الابتعاث واختيار المؤسسات التعليمية المميزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري أمس، لقاء فرص الابتعاث الخارجي وأهمية اختيار المؤسسات التعليمية المميزة، المقدم للمعيدين والمحاضرين المبتعثين من جامعة الإمام، والذي نظمته وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بالتعاون مع وكالة الابتعاث والتدريب في عمادة الموارد البشرية.

وأوضح رئيس الجامعة أن ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من دعم للمبتعثين ما هو إلا تعزيز لمسيرة هذا الوطن من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة علميا.

وبين أن الابتعاث يعد رأس المال البشري للجامعة، وهو رسالة وطنية مبتدؤها طلب العلم الذي يعود نفعه على المبتعث ووطنه، وتنمية المهارات الشخصية وصقلها وتعزيزها بالخبرات المكتسبة والتجارب العلمية الأكاديمية، والاستفادة من الاندماج مع الثقافات الأخرى، مما يعزز من تبادل الخبرات البحثية العلمية.