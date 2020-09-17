لقاء عن فرص الابتعاث واختيار المؤسسات التعليمية المميزة

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وأوضح رئيس الجامعة أن ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من دعم للمبتعثين ما هو إلا تعزيز لمسيرة هذا الوطن من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى مصاف الدول المتقدمة علميا.
وبين أن الابتعاث يعد رأس المال البشري للجامعة، وهو رسالة وطنية مبتدؤها طلب العلم الذي يعود نفعه على المبتعث ووطنه، وتنمية المهارات الشخصية وصقلها وتعزيزها بالخبرات المكتسبة والتجارب العلمية الأكاديمية، والاستفادة من الاندماج مع الثقافات الأخرى، مما يعزز من تبادل الخبرات البحثية العلمية.
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