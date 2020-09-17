شكرا لقرائتكم خبر إغلاق وتغريم 39 صالون حلاقة مخالفا في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت بلدية الشوقية الفرعية بالعاصمة المقدسة 7 صوالين، وغرمت 32 صالونا، ودونت تعهدات على 14 صالونا مخالفا بتصحيح أوضاعهم.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أكرم الحربي، أنه تم الوقوف على 94 صالونا للحلاقة الرجالية ضمن نطاق البلدية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية كافة، مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن إغلاق وتغريم وتسجيل تعهد على الصوالين المخالفة.

فيما أغلقت بلدية العمرة الفرعية 9 مستودعات مخالفة، وذلك ضمن الجولات الرقابية على المستودعات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية كافة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس حمدي قدح، أن البلدية نظمت حملة موسعة على المستودعات، وذلك للتأكد من التقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مؤكدا على ضرورة التزام المستودعات التجارية بالأنظمة واللوائح البلدية.

من جهتها واصلت بلدية العتيبية الفرعية حملتها الميدانية لمكافحة ظاهرة الغسيل العشوائي للسيارات بمواقع عدة متفرقة ضمن نطاق البلدية.

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وأوضح رئيس البلدية المهندس مصطفى عيد، أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 101 قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية الغسيل، مشيرا إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 ريال على أصحاب المركبات التي يجري غسلها في هذه المواقع، واستمرار هذه الحملات للقضاء على الظواهر السلبية في المواقع التي يتواجد فيها المخالفون الذين امتهنوا غسيل السيارات بالشوارع العامة، بالقرب من الأسواق والمراكز التجارية والمجمعات السكنية بالمنطقة، مؤكدا أن البلدية حريصة على إظهار العاصمة المقدسة بالمظهر اللائق، والوصول لأعلى مستوى من النظافة والإصحاح البيئي.

إلى ذلك تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس الأول، متنزه الجعرانة شمال شرق مكة المكرمة، يرافقه عدد من المسؤولين بالأمانة، واطلع على مراحل الإنجاز وتابع أعمال الحدائق والمرافق العامة.

وتبلغ مساحة المتنزه 850,000 م2، ومساحة المسطحات الخضراء 60,000 م2 محاطة بـ1000 نخلة، ويضم المتنزه ممرا للمشاة بطول 2,500 م طولي، كما يحتوي على ملاعب خضراء بمساحة إجمالية تبلغ 10,500 م2، إضافة إلى المدرجات المحيطة بالمتنزه.

وأكد القويحص ضرورة الاهتمام بصيانة الحدائق ودورات المياه والمرافق العامة بمكة المكرمة، والعمل على تشغيلها وفق أفضل الطرق لخدمة المواطنين ومرتادي الحدائق.

من المخالفات: