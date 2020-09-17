شكرا لقرائتكم خبر هيئة تقويم التعليم تفتح التسجيل لاختبار القدرة المعرفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، التسجيل في اختبار القدرة المعرفية.

وأوضحت الهيئة أن الاختبار يأتي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وعدد من الجهات الحكومية، ويعد متطلبا للتقدم لشغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها، مشيرة إلى أن الاختبار سيعقد على فترتين، ستكون الأولى من تاريخ 21 - 23/11/ 2020، والفترة الثانية من تاريخ 27 - 29/3/2021، وسيفتح التسجل للفترة الثانية بتاريخ 18/1/2021م، في 31 مدينة موزعة على مناطق المملكة.

يذكر أن الاختبار يتكون من أربع قدرات رئيسة، هي: القدرة اللفظية والقدرة الكمية والقدرة الاستدلالية والقدرة المكانية، كما أن الاختبار لا يعتمد اعتمادا مباشرا على مقررات دراسية محددة، وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية.