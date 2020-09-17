شكرا لقرائتكم خبر استئناف حركة النقل الجامعي لطالبات جامعة طيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنفت جامعة طيبة حركة النقل الجامعي لطالباتها من التخصصات العلمية بالمدينة المنورة والمحافظات والمراكز والقرى والهجر التابعة لها إلى كليات الجامعة ذهابا وإيابا، وذلك دعما وتسهيلا لطالبي الخدمة من الطالبات وأولياء الأمور، لتمكينهم من الاستفادة من خدمة النقل الجامعي بكل يسر وسهولة.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري أن الجامعة وفرت الخدمة للطالبات، تسهيلا ودعما لهم في تيسير عملية النقل وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعمول بها من تخفيض عدد المقاعد داخل الحافلة إلى 24 مقعدا.

من جهته أوضح مدير إدارة الحركة بالجامعة زكي الصاعدي، أنه تم اعتماد 48 نقطة انطلاق لـ81 حافلة تنقل 1900 طالبة يوميا، طيلة أيام الدراسة.