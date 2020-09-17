اخبار السعوديه

استئناف حركة النقل الجامعي لطالبات جامعة طيبة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر استئناف حركة النقل الجامعي لطالبات جامعة طيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - استأنفت جامعة طيبة حركة النقل الجامعي لطالباتها من التخصصات العلمية بالمدينة المنورة والمحافظات والمراكز والقرى والهجر التابعة لها إلى كليات الجامعة ذهابا وإيابا، وذلك دعما وتسهيلا لطالبي الخدمة من الطالبات وأولياء الأمور، لتمكينهم من الاستفادة من خدمة النقل الجامعي بكل يسر وسهولة.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري أن الجامعة وفرت الخدمة للطالبات، تسهيلا ودعما لهم في تيسير عملية النقل وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعمول بها من تخفيض عدد المقاعد داخل الحافلة إلى 24 مقعدا.

من جهته أوضح مدير إدارة الحركة بالجامعة زكي الصاعدي، أنه تم اعتماد 48 نقطة انطلاق لـ81 حافلة تنقل 1900 طالبة يوميا، طيلة أيام الدراسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استئناف حركة النقل الجامعي لطالبات جامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا