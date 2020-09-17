شكرا لقرائتكم خبر استئناف حركة النقل الجامعي لطالبات جامعة طيبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح وكيل الجامعة الدكتور سلطان العمري أن الجامعة وفرت الخدمة للطالبات، تسهيلا ودعما لهم في تيسير عملية النقل وفق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية المعمول بها من تخفيض عدد المقاعد داخل الحافلة إلى 24 مقعدا.
من جهته أوضح مدير إدارة الحركة بالجامعة زكي الصاعدي، أنه تم اعتماد 48 نقطة انطلاق لـ81 حافلة تنقل 1900 طالبة يوميا، طيلة أيام الدراسة.
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