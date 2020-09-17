شكرا لقرائتكم خبر 40 مخالفة للإجراءات الاحترازية في مراكز الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة المنطقة الشرقية أمس 30 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المعتمدة في الأسواق والمراكز التجارية، و10 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة تكدس في مساكن العمالة، وذلك خلال تنفيذها 844 جولة رقابية بالمنطقة.

كما نفذت أعمال تطهير لـ928 موقعا، باستخدام 151,512 لترا من المعقمات والمطهرات، ومشاركة 480 فردا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7552 طنا من النفايات، وأزالت 3708 م3 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9405 أفراد من الطواقم البشرية بالنظافة.

وتأتي الجولات الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير استمرارا لجهود الأمانة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاحترازات المعتمدة، والتي تهدف إلى حفظ وسلامة الجميع.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات حول الخدمات البلدية، من خلال مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.

من جولات الأمانة الرقابية: