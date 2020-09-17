40 مخالفة للإجراءات الاحترازية في مراكز الشرقية

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كما نفذت أعمال تطهير لـ928 موقعا، باستخدام 151,512 لترا من المعقمات والمطهرات، ومشاركة 480 فردا من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7552 طنا من النفايات، وأزالت 3708 م3 من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9405 أفراد من الطواقم البشرية بالنظافة.
وتأتي الجولات الرقابية وأعمال التعقيم والتطهير استمرارا لجهود الأمانة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والاحترازات المعتمدة، والتي تهدف إلى حفظ وسلامة الجميع.
ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات حول الخدمات البلدية، من خلال مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي.
من جولات الأمانة الرقابية:
- نفذت أعمال تطهير لـ928 موقعا
- باستخدام 151,512 لترا من المعقمات والمطهرات
- بمشاركة 480 فردا من الطواقم البشرية
- رفعت 7552 طنا من النفايات
- أزالت 3708 م3 من الأنقاض والمخلفات
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