جولات رقابية على دور الإيواء ومساكن العمالة في تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ، نفذت صحة تبوك جولات رقابية، شملت 14424 محلا تجاريا، إضافة إلى تنفيذ 145 جولة على مساكن العمالة، وكذلك جولات رقابية على الأماكن السياحية والفندقية بلغت 398 جولة. وأوضحت صحة تبوك أن الجولات تأتي تواصلا لمتابعة تطبيق وتنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا والمتمثلة في ارتداء الكمامات والالتزام بالمسافة المحددة بين الزبائن وعدم التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص داخل المحل، والتأكيد على الالتزام بجميع الشروط الصحية وتوفير المعقمات.

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