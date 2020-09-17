شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية على دور الإيواء ومساكن العمالة في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت صحة تبوك أن الجولات تأتي تواصلا لمتابعة تطبيق وتنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا والمتمثلة في ارتداء الكمامات والالتزام بالمسافة المحددة بين الزبائن وعدم التجمعات لأكثر من ثلاثة أشخاص داخل المحل، والتأكيد على الالتزام بجميع الشروط الصحية وتوفير المعقمات.
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