انخفاض ملموس في حالات كورونا النشطة والحرجة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1203 حالات، و30 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 328,144 حالة، من بينها 16,538حالة نشطة، منها 1180 حالة حرجة. وشهدت الحالات النشطة والحرجة انخفاضا ملموسا، بينما قلت الإصابات المسجلة عن 600 حالة للمرة الأولى منذ أكثر من 5 أشهر. وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة منها 44% إناث، 56% ذكور، لافتة إلى أنه تم إجراء 49035 فحصا مخبريا جديدا. الحالات الجديدة بحسب المدن: إجمالي الحالات 328,144

الحالات النشطة 16,538

المتعافون 307,207

الوفيات 4399

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