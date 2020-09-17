«الصحة» تفعل أنشطة اليوم العالمي لسلامة المرضى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020، والذي يقام هذا العام تحت شعار «سلامة العاملين الصحيين»، تنفذ وزارة الصحة مجموعة من الأنشطة الافتراضية والأنشطة الأخرى، من أجل تعزيز الفهم العالمي لسلامة العاملين الصحيين وتكثيف مشاركة الجمهور في مأمونية الرعاية الصحية، والنهوض بإجراءات عالمية ترمي إلى تحسين سلامة العاملين الصحيين، والحد من الأذى الذي يصيبهم. وتشمل أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020، إذكاء الوعي على المستوى العالمي بأهمية سلامة العاملين الصحيين وعلاقتها بسلامة المرضى، وإشراك عدد من الجهات ذات العلاقة، واعتماد استراتيجيات متعددة الوسائط لتحسين سلامة العاملين الصحيين، إضافة إلى تنفيذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب جميع الجهات صاحبة المصلحة، للاعتراف بسلامة العاملين الصحيين كأولوية لضمان سلامة المرضى، والاستثمار في المجال، وإظهار التقدير الواجب لتفاني العاملين الصحيين وعملهم الدؤوب، لا سيما في السياق الحالي للتصدي لجائحة كوفيد-19.

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