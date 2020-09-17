«الصحة» تفعل أنشطة اليوم العالمي لسلامة المرضى

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وتشمل أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020، إذكاء الوعي على المستوى العالمي بأهمية سلامة العاملين الصحيين وعلاقتها بسلامة المرضى، وإشراك عدد من الجهات ذات العلاقة، واعتماد استراتيجيات متعددة الوسائط لتحسين سلامة العاملين الصحيين، إضافة إلى تنفيذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب جميع الجهات صاحبة المصلحة، للاعتراف بسلامة العاملين الصحيين كأولوية لضمان سلامة المرضى، والاستثمار في المجال، وإظهار التقدير الواجب لتفاني العاملين الصحيين وعملهم الدؤوب، لا سيما في السياق الحالي للتصدي لجائحة كوفيد-19.
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