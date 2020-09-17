شكرا لقرائتكم خبر فتح القبول والتسجيل بشؤون الأفواج الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر - توظيف) خلال الفترة من العاشرة صباح السبت الموافق 2 / 2 / 1442 هـ وحتى العاشرة من صباح الخميس الموافق 7 / 2 / 1442 هـ، وذلك على الرابط المخصص.
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