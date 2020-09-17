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إصابة 966 فلسطينياً بـ "كورونا" خلال 24 ساعة

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محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أنهى حياة مريضين

سجلت الأراضي الفلسطينية 966 إصابة جديدة بفيروس المستجد، وحالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس).

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز" أن القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 194 إصابة تلتها محافظة الخليل بواقع 185 إصابة، كما سجل قطاع غزة 76 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 43.345 تعافى منها 30.542 وبلغت الوفيات 278.فيروس كورونا الجديد

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 08:52 PM

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الفيروس أنهى حياة مريضين

إصابة 966 فلسطينياً بـ "كورونا" خلال 24 ساعة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

سجلت الأراضي الفلسطينية 966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب ما ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس).

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز" أن القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 194 إصابة تلتها محافظة الخليل بواقع 185 إصابة، كما سجل قطاع غزة 76 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس (آذار) الماضي بلغ 43.345 تعافى منها 30.542 وبلغت الوفيات 278.

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، إصابة 966 فلسطينياً بـ "كورونا" خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365

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