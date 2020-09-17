محمد بن مسعود - الدمام - "نوفاك" دعا إلى استعادة الإنتاج بالتدريج توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الخميس)، عودة الطلب العالمي على النفط بالكامل في الربع الثاني من 2021. وذكر "نوفاك" أن تعافي الطلب العالمي على النفط يتباطأ، وهو ما يوجب على منتجي النفط، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، جعل استعادة الإنتاج تدريجية بالتماشي مع تعافي الطلب حتى لا تضطرب السوق، وفقاً لـ "رويترز".أسعار النفط 17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 08:51 PM "نوفاك" دعا إلى استعادة الإنتاج بالتدريج Advertisements روسيا تتوقع عودة الطلب الكامل على النفط في 2021 روسيا تتوقع عودة الطلب الكامل على النفط في 2021 توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الخميس)، عودة الطلب العالمي على النفط بالكامل في الربع الثاني من 2021. وذكر "نوفاك" أن تعافي الطلب العالمي على النفط يتباطأ، وهو ما يوجب على منتجي النفط، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، جعل استعادة الإنتاج تدريجية بالتماشي مع تعافي الطلب حتى لا تضطرب السوق، وفقاً لـ "رويترز". الكلمات المفتاحية ، روسيا تتوقع عودة الطلب الكامل على النفط في 2021 ،

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