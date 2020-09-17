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كرّم عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أمس؛ المتدربين المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي 1440-1441هـ، بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي, ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي.
وبهذه المناسبة هنأ عميد الكلية المتدربين المتفوقين وهم: عبدالعزيز عبدالرحمن الثقفي، وعبدالعزيز صالح الغامدي، ووليد أحمد الغزواني، وعبدالرحمن عساف الشهري، وعبدالله سعد الحمود؛ على تفوقهم العلمي وتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية، وسلمهم الدروع والشهادات والمكافآت المالية، منوهاً إلى اهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين؛ من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمت للمتفوقين شهادات تفوق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علميّاً، في الوقت الذي منحتهم الكلية شهادة شكر وتقدير ودروعًا؛ لتفوقهم.
17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 08:22 PM
بالدروع والشهادات والمكافآت المالية"اتصالات الرياض" تكرم طلابها المتفوقين بالتدريب التقني والمهني
كرّم عميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أمس؛ المتدربين المتفوقين الذين حصلوا على شهادات التفوق العلمي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام التدريبي 1440-1441هـ، بحضور وكيل الكلية لشؤون المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي, ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي.
وبهذه المناسبة هنأ عميد الكلية المتدربين المتفوقين وهم: عبدالعزيز عبدالرحمن الثقفي، وعبدالعزيز صالح الغامدي، ووليد أحمد الغزواني، وعبدالرحمن عساف الشهري، وعبدالله سعد الحمود؛ على تفوقهم العلمي وتحقيقهم معدلات مرتفعة خلال فترة تدريبهم بالكلية، وسلمهم الدروع والشهادات والمكافآت المالية، منوهاً إلى اهتمام وحرص المؤسسة بشكل عام والكلية بشكل خاص بالمتدربين المتميزين؛ من خلال دعمهم بالجوائز والحوافز التي تشجعهم على بذل المزيد من التفوق والإبداع.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمت للمتفوقين شهادات تفوق ومكافأة مالية لكل متدرب متفوق علميّاً، في الوقت الذي منحتهم الكلية شهادة شكر وتقدير ودروعًا؛ لتفوقهم.
، "اتصالات الرياض" تكرم طلابها المتفوقين بالتدريب التقني والمهني ،
المصدر : الخليج 365
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