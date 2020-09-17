شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الزكاة : مكافآت تُخصص للمبلغين عن المخالفات الضريبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن هناك مكافآت مخصصة للمبلغين عن المخالفات الضريبية. أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن هناك مكافآت مخصصة للمبلغين عن المخالفات الضريبية. وبينت الهيئة أن قيمة المكافأة تبلغ 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الزكاة : مكافآت تُخصص للمبلغين عن المخالفات الضريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.