شاهد.. الفرق بين عبارة " قليل السكر " و" سكر أقل " على بطاقات المنتجات الغذائية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):رصد مقطع فيديو الفرق بين عبارة " قليل السكر " و" سكر أقل " على بطاقات المنتجات الغذائية.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء في مقطع نشرته أن عبارة " قليل السكر " تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن 5 جرام لكل 100 جرام للأغذية الصلبة و 2.5 مليجرام لكل 100 مليجرام في الأغذية السائلة.
وأضافت أن " سكر أقل " لا تعني أن المنتج قليل السكر أي أن المنتج أقل بنسبة 30% في محتواه عن منتج مشابه، بينما خالي من السكر تعني أن كمية السكر في المنتج لا تزيد عن نصف جرام لكل 100 جرام في الأغذية الصلبة ونصف مليجرام في الأغذية السائلة.
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