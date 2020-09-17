شكرا لمتابعة خبر عن بدء التشغيل التجريبي لقطار الرياض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): انطلق قطار الرياض في جولاته التجريبية للتأكد من سلامته وسلامة مساراته، وجاهزية المحطات. انطلق قطار الرياض في جولاته التجريبية للتأكد من سلامته وسلامة مساراته، وجاهزية المحطات. وتتضمن الجولات التجريبية، وفقا لـ"العربية"، اختبار حركة القطار، بجانب اختبار جميع الفرضيات التى تواجه القطار. الجدير بالذكر أن التحكم في القطار يتم من خلال مركز متطور للتشغيل دون الحاجة إلى سائقين، كما أنه مزود بأماكن خاصة للعائلات وذوي الإعاقة.

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