شكرا لمتابعة خبر عن متحدث التجارة يحذر المعلنين على وسائل التواصل الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شدّد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، على ضرورة تضمين جملة "إعلان تجاري"، عندما يُعلن أي أفراد أو منشآت في أي وسيلة إلكترونية، مثل "سناب شات ، تويتر ، فيسبوك ، انستجرام ، وغيرها ".

وأكد متحدث التجارة، أن نظام التجارة الإلكترونية ينص على ذلك، ويعاقب المخالف.

يذكر أن المادة الثامنة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية تنص على الآتي:

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

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أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال.

ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.

د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.