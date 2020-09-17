متحدث التجارة يحذر المعلنين على وسائل التواصل الاجتماعي

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):شدّد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، على ضرورة تضمين جملة "إعلان تجاري"، عندما يُعلن أي أفراد أو منشآت في أي وسيلة إلكترونية، مثل "سناب شات ، تويتر ، فيسبوك ، انستجرام ، وغيرها ".
وأكد متحدث التجارة، أن نظام التجارة الإلكترونية ينص على ذلك، ويعاقب المخالف.
يذكر أن المادة الثامنة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية تنص على الآتي:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- غرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال.
ج- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.
د- حجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا، مؤقتًا أو دائمًا.
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