شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حالات تؤدي لفقد المرأة حقها في الميراث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت المحامية أفنان الحنطي الحالات التى تؤدي إلى حرمان المرأة من الميراث، ومنها أن تتنازل المرأة عن حقها لكونها تجهل قيمة هذا الحق في الميراث.

وذكرت، خلال استضافتها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، أن المرأة بطبيعتها عاطفية، وقد تتنازل حينها عن حقها بأن تعلن عدم رغبتها في الميراث.

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وأضافت أن المرأة قد تفقد أيضا حقها من الميراث عندما تقوم بعمل توكيل مطلق لشخص غير أمين يقوم فيما بعد ببيع ممتلكاتها.

ودعت المرأة للإطلاع على خدمة تعريف التى تقدمها وزارة العدل على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة حقوقها.

من جهة أخرى، نوهت المحامية بأنه لا يمكن للأب أن يحرم أحد أبنائه من الميراث، إلا أنه له الحرية في التحكم في ممتلكاته كيفما يشاء مثل أن يهدي أحد أبناء شيء من ممتلكاته أو يهبها له أو يبعها له رسمياً.