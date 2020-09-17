شكرا لمتابعة خبر عن " الخطوط السعودية " تسمح باصطحاب الشيشة الإلكترونية على مقصورة الطائرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):سمحت الخطوط السعودية باصطحاب الشيشة الإلكترونية على مقصورة الطائرة دون استخدامها، موضحة أنه يمكن حمل الشيشة الإلكترونية في شنطة الطائرة.
وأشارت الخطوط السعودية إلى أنه لا يمكن اصطحاب عدة الصيانة والسوائل معك ولكن يمكن شحنها مع الأمتعة.
وجاء ذلك ردا على سؤال شخص عن حمل الشيشة الإلكترونية على الطائرة الذي قال فيه:" هل الشيشة الإلكترونية ممنوع تأخذها معك بالطيارة؟ ".
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