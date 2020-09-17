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غرامة مليون ريال لمزوري العلامات التجارية

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

حذرت الهيئة للملكية الفكرية، من تزوير أو تقليد العلامات التجارية التي تم حفظ حقوقها و تسجيلها في النظام.

كما حذرت من استعمال علامة مزورة أو مقلدة أو علامة مملوكة لغيره في خدماته أو وضعها على سلعة بسوء نية.

وأكدت أنه عقوبة ذلك هي الحبس لمدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية لاتزيد على مليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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