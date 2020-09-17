شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة المقطع المتداول لمواطن ظهر مع أثاث منزله أمام إحدى الفلل السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):أوضح فرع وزارة الإسكان بمنطقة الحدود الشمالية ملابسات المقطع المتداول لمواطن ظهر مع أثاث منزله أمام إحدى الفلل السكنية.
وأكد الفرع أن الفيلا التى أقيم بها المواطن لم تكن ملكه، وإنما ملك لمستفيدي آخر في برنامج «سكني».
وأضاف أن المواطن اعتدى على ممتلكات الغير، ونقل فيها أثاثه الأمر الذى دفع بالجهات المعنية للتدخل، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
وأكد الفرع أن المواطن مسجل في قائمة الإسكان التنموي، وينتظر توفير وحدة سكنية له، منوهاً بأن جمعية طريف الخيرية عرضت عليه أن تتكفل بقيمة إيجار منزل لمدة عام إلا أنه رفض.
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