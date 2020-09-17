بالصور.. تدشين الطائرة (H-145) في قاعدة طيران الأمن بعسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): دشّن طيران الأمن، الطائرة (H-145) في قاعدة طيران الأمن في منطقة عسير. دشّن طيران الأمن، الطائرة (H-145) في قاعدة طيران الأمن في منطقة عسير. وتعد الطائرة (H-145) بإمكانياتها المتطورة؛ إضافة نوعية إلى أداء مهام الرئاسة الأمنية والإنسانية. Advertisements

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