شكرا لمتابعة خبر عن شيخ شمل المسارحة: شفاعة نائب أمير جازان لعتق رقبة تركي "فقيهي" غير مستغربة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أثمرت جهود وشفاعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، نائب رئيس اللجنة المركزية لإصلاح ذات البين، عن عتق رقبة المواطن تركي بن يحي فقيهي «سعودي الجنسية» من القصاص بعد تنازل ذوي المقتول نادر بن أحمد محمد ناصر «سعودي الجنسية» عن دم ابنهم لوجه الله تعالى، وذلك بجهود متواصلة من لجنة إصلاح ذات البين ،

وأعرب شيخ شمل قبائل المسارحة الشيخ حسين بن أحمد فقيهي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان ولكافة مشايخ القبائل على جهودهم المبذولة في السعي لعتق رقبة الشاب تركي بن يحيى فقيهي، مؤكداً أن ذلك ليس بمستغرب على سمو نائب أمير منطقة جازان سعية المتواصل في إصلاح ذات البين .

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وقدم الشيخ حسين فقيهي شكرة لأهل الدم على موقفهم النبيل سائلا الله أن يجزيهم خير الجزاء.