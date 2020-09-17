مواطن_يسي_لموظفه_سعوديه ويُلقي المشتريات في وجهها

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أظهر مقطع فيديو، موقف مُسيء من أحد الزبائن تجاه مواطنة تعمل في محل تجاري.

وأوضح الفيديو، قيام الزبون برمي كيس المشتريات في وجه المواطنة، وهددها بقذف الكيس الثاني في رأسها.

وأكدت المواطنة خلال الفيديو، أنها سوف تشتكيه على ما فعله، مضيفة: “هذا ما هو أبو أبوي عشان يحاكيني كذا “.

وتابعت:” يحترم نفسه، ما يقط في وجهي البطاقة، أنا ما قلت له شيء، أعطيته أغراضه وطلعت ” .





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