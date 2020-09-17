أخبار السعودية اليوم.. «الخطوط السعودية» توضح شروط اصطحاب الشيشة الإلكترونية..«التقاعد» تعلن مواعيد صرف المعاشات حتى نهاية العام

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الخميس؛ حيث كشفت مؤسسة التقاعد، مواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية العام الجاري 2020، فيما أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مدة دعم ساند 3 أشهر اعتبارًا من شهر أغسطس، وإلى التفاصيل:

الأفواج الأمنية تفتح باب القبول والتسجيل لعدد من الرتب العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتب (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) (رجال) للتعيين عليها بالمناطق التالية (الرياض، عسير، جازان، نجران)، موضحة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – توظيف) من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2/2/1442هـ حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 7/2/1442هـ.

«الخطوط السعودية»: يمكن اصطحاب الشيشة الإلكترونية بـ«شرط»

أوضحت الخطوط السعودية، إمكانية اصطحاب الشيشة الإلكترونية إلى مقصورة الطائرة، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين، ورد حساب الخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا «يمكنك حمل الشيشة الإلكترونية في شنطة واصطحابها على مقصورة الطائرة دون استخدامها وبالنسبة لعدة الصيانة والسوائل لا يمكنك اصطحابها معك يمكنك شحنها مع الأمتعة».

«الجوازات السعودية» تعيد التذكير بآلية تجديد هوية «زوجة المواطن»

أوضحت المديرية العامة للجوازات آلية تجديد هوية زوجة المواطن؛ وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يتم التجديد عبر منصة أبشر بعد سداد الرسوم؛ علمًا بأن رسوم تجديد هوية مقيم لزوجة المواطن ٥٠٠ ريال في السنة».

«المرور السعودي» يوضح نوع السيارة التي يجوز للمقيم امتلاكها

أوضح المرور السعودي نوع السيارة التي يجوز لغير السعوديين امتلاكها أثناء إقامتهم في المملكة، وقال المرور عبر حسابه بموقع تويتر: «تنص المادة التاسعة فقرة 3 من نظام المرور على أنه يجوز لغير السعوديين امتلاك المركبات الخصوصي فقط».

إيداع مليار و697 مليون ريال لمستفيدي معاشات الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات، وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية للتمكين والضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أنه تم إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر صفر في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

مؤسسة التقاعد تعلن مواعيد صرف المعاشات حتى نهاية العام

أوضحت مؤسسة التقاعد، مواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية العام الجاري 2020، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين، مضيفة أن مواعيد صرف المعاش التقاعدي خلال عام 2020 كما هو موضح»، وأن «الحقوق والإجازات والبدلات المتعلقة بالوظيفة من اختصاص جهة العمل السابقة للمتقاعد.

مدة دعم «ساند» تدفع «التأمينات الاجتماعية» لإعلان توضيح هام

Advertisements

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن مدة دعم «ساند» 3 أشهر اعتبارًا من شهر أغسطس، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين، مضيفة أن المؤسسة تصرف المعاشات التأمينية الشهرية المُستحقة للمستفيدين مقدمًا في أول كل شهر وفقًا لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية بحيث إن المعاش الذي يُصرف أول شهر أغسطس هو معاش شهر أغسطس، والمعاش الذي يُصرف أول شهر سبتمبر هو معاش شهر سبتمبر وهكذا في جميع أشهر العام.

منصة مدرسي والتعليم عن بعد.. متخصصان يطلعان "عاجل" على التطورات

قال الكاتب، المستشار التعليمي، الدكتور صالح الحمادي لـ«عاجل»، إن التعليم عن بعد، ومنصة مدرستي، ليسا خيارًا مرحليًا، بل واقع يفرضه المستقبل ولا مناص منه، موضحًا أن الخطوات التي أعلنها وزير التعليم بخصوص الأداء العملي خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي، التي ستكون عن بعد، أسهمت في وضوح الرؤية، كما بين المستشار التعليمي أنه بعد أن وفرت قنوات تواصل وفتحت آفاقا جديدة تواكب المرحلة، فقد تبين للجميع كيف سارت العملية التعليمية بيسر خلال الأسابيع الثلاثة الأولى.

هيئة تقويم التعليم تعلن فتح التسجيل لاختبار القدرة المعرفية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية، موضحة أن الاختبار يأتي بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية وعدد من الجهات الحكومية، ويُعدُّ متطلبًا للتقدم لشَغل بعض الوظائف الحكومية أو الترقية فيها.

المستودعات الفورية.. وزارة الشؤون البلدية تحدد آلية إصدار تراخيص البناء

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خطوات إصدار رخصة بناء المستودعات الفورية عبر منصة «بلدي»، ونشرت الوزارة عبر حسابها الموثق بموقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجرافيك»، وكتبت عليها «بـ7 خطوات فقط #منصة_بلدي تُسهل إجراءات إصدار (رخصة بناء المستودعات الفورية).

«حساب المواطن» يكشف تأثير نوع وحالة السكن على قيمة الدعم

جدد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، التذكير بأن نوع وحالة السكن، لا تؤثر على قيمة الدعم، وذلك عقب استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن على موقع «تويتر»: «حالة السكن ونوع السكن لا يؤثران في قيمة الدعم حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

3 مناطق تتأثر بموجة حارة.. تتجاوز 48 درجة في 8 محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (قسم التحاليل والتوقعات) تنبيها بموجة حارة اليوم الخميس، على منطقة مكة المكرمة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيرة إلى أنّ الحرارة ترتفع إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات (بحرة وجدة وخليص ورابغ)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الخامسة مساءً.

اقرأ أيضًا:

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. المملكة ضمن المراكز العشرة الأولى عالميًا في التدريب عن بُعد..تخصيص 2 مليار ريال لتمويل استيراد المنتجات الغذائية

أخبار السعودية اليوم.. تعليق من «التعليم» حول تعطل منصة مدرستي .. و«الصحة» تزف خبرًا سارًّا بشأن إصابات كورونا بالمملكة