مستجدات كورونا بالمملكة.. خريطة الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة في المقدمة بـ55 حالة..
تصدرت جدة قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 55 حالة إصابة؛ تلتها مكة المكرمة بـ50 حالة، ثم المدينة المنورة 40 حالة، فالرياض 39 حالة.
وجاءت الهفوف في المرتبة التالية بـ38 حالة، ثم الدمام 25، والمبرز 21،، وعرعر 18 وبلجرشي 17، وجازان 17حالة، ثم الجبيل 12 والقطيف 12، والطائف10 ونجران 10، والخفجي 8، والكامل 8، وبلسمر 6 ثم كل من (بريدة وأبها والقحمة ورأس تنورة وصامطة) بواقع 5 حالات لكل منها.
وسجلت كل من( بارق وظهران الجنوب وأبو عريش والعيداني ) 4 حالات لكل منها، ثم (الخبر وتيماء ووادي الدواسر والخرج وصبيا وبيش) بواقع 3 حالات لكل منها.
وسجلت كل من ( المندق والمذنب وعيون الجواء وقرية العليا وحفر الباطن، وخليص وعنيزة وسراة عبيدة وحوطة بني تميم ورفايع الجمش، والبكيرية) حالتي إصابة في كل منها.
وجاءت في المرتبة الأقل من حيث عدد الإصابات الجديدة كل من ( العلا ومهد الذهب والاسياح، والقريات ورياض الخبراء، والقصيباء، والنماص والبشائر وبيشة والليث وشرورة وطريف والدوادمي والمجمعة والزلفى وصفوى والدرعية وضرماء وتمير وعفيف والسليمي والقتنفذة والمظيلف والقوارة والريس والخرمة والطوال والأرطاوية والبدع) بواقع حالة إصابة واحدة في كل منها.
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