4 خطوات لإصدار شهادة صلاحية الطيران.. وهذه أنواعها

منها مراجعة الوثائق والمستندات

حددت هيئة الطيران المدني، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة خطوات إصدار شهادة صلاحية الطيران، وأنواعها. وأوضحت هيئة الطيران المدني أن شهادة صلاحية الطيران وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني لدولة تسجيل الطائرة، تعتمد فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معين بشرط أن يلتزم المشغل بالشروط الواردة فيها. وتتمثل أهمية شهادة صلاحية الطيران في الامتثال لمتطلبات الطيران في المجال الجوي الدولي، والتأكد من سلامة الطائرة وصلاحيتها للطيران. وتتمثل أنواع هذه الشهادة في شهادة صلاحية الطيران القياسية، وشهادة صلاحية الطيران الخاصة، وفقًا لهيئة الطيران المدني. Advertisements وأوضحت هيئة الطيران المدني أن مراحل تقديم خدمة إصدار أو تجديد شهادة صلاحية الطيران تتضمن المراجعة المكتبية للمستندات والوثائق، ومن ضمنها استلام الطلب وسداد الرسوم وتعيين مفتش، وجدولة الزيارة الميدانية وتقييم فني للوثائق، ثم الزيارة الميدانية التي يندرج تحتها الوصول إلى الطائرة والتفتيش الفني لإصدار الشهادة، ويندرج تحتها كذلك التأكد من إكمال الإجراءات وإدخال معلومات الشهادة وإصدار الشهادة وتسليمها، ثم المتابعة المستمرة التي تتطلب متابعة الامتثال لمتطلبات استمرارية صلاحية الطيران، وفقًا لهيئة الطيران المدني. اقرأ أيضًا: هيئة الطيران المدني تُحدد 9 حالات يتم فيها تعويض المسافرين.. تعرف عليها هيئة الطيران المدني تعلن وظائف شاغرة.. والعمل بالرياض

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