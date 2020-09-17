وزير الخارجية ونظيره التركمانستاني يبحثان مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية

عبر اتصال مرئي..
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا مرئيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية تركمانستان رشيد ميريدوف.
وتم خلال الاتصال المرئي، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز آفاق التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، كما ناقش الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك.
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