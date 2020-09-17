السعودية اليوم / الجزائر تسجل 228 إصابة جديدة بكورونا و158 حالة شفاء



الجزائر 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1654 حالة.

وبخصوص حالات الشفاء، فقد تعافى 158 مريضًا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 34675 متعافياً.

// انتهى //

19:37ت م

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الجزائر 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأعلنت اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار فيروس كورونا في الجزائر اليوم، عن تسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتقع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 49194 حالة منذ ظهور الوباء في شهر مارس الماضي في البلاد.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1654 حالة.وبخصوص حالات الشفاء، فقد تعافى 158 مريضًا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 34675 متعافياً.// انتهى //19:37ت م0188

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