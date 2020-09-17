السعودية اليوم / ليبيا تسجل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 410 حالات



طرابلس 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس

وقال المركز في بيان له اليوم، أجريت تحاليل لـ3971 عينة، موضحاً أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 25 ألفاً و822 حالة، منها 11 ألفاً و509 إصابات نشطة، وتعافى 13 ألفاً و908 مصابين، في حين توفي 409 آخرون منذ ظهور الوباء في البلاد مارس الماضي.

// انتهى //

17:52ت م

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طرابلس 29 محرم 1442 هـ الموافق 17 سبتمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتماثل 410 مصابين للشفاء، في حين توفي 11 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم.وقال المركز في بيان له اليوم، أجريت تحاليل لـ3971 عينة، موضحاً أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 25 ألفاً و822 حالة، منها 11 ألفاً و509 إصابات نشطة، وتعافى 13 ألفاً و908 مصابين، في حين توفي 409 آخرون منذ ظهور الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //17:52ت م0164

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